Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 17 Mayıs 2024 Cuma Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 19 Mayıs 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
20/
8
Yarın
23/
10
Cuma
24/
10
Cumartesi
25/
13
Pazar
28/
14
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