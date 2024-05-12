Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 17 Mayıs 2024 Cuma Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 19 Mayıs 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

20

/

8

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

10

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

10

Cumartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

25

/

13

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

14

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