Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 4 Mart 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.
Bugün
15/
-1
Yarın
12/
-1
Pazartesi
14/
0
Salı
14/
1
Çarşamba
13/
1
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