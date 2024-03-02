Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 4 Mart 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.