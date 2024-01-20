Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 23 Ocak 2024 Salı Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

4

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

5

Pazartesi

Kar Yağışı
Kar Yağışı

6

/

4

Salı

Bulutlu
Bulutlu

6

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

4

/

-2

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