Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 23 Ocak 2024 Salı Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°.