Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

8

/

-3

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

9

/

-2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

2

Çarşamba

Sisli
Sisli

11

/

-1

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