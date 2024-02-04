Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°.