Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 11 Haziran 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

32

/

17

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

14

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

15

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

16

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

17

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