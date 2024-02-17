Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak konutların kura çekim etabı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile gerçekleşecek kura çekimi canlı yayınla AFAD hak sahipliği YouTube ekranından yayınlanacak. İşte, Malatya deprem konutları kura çekimi hakkında bilgiler...



Malatya’da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konut depremzedelere teslim edilecek.



5 bin 140 adet TOKİ konutu ile 1041 tane kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta (bugün) kura çekimi ile yapılacak.



KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK



Malatya Valiliği tarafından kura çekimiyle ilgili şu açıklama yapıldı:



"Malatya TOKİ konutlarının kura çekimi, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın katılımıyla 17 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır."



Canlı yayınla gerçekleşecek olan Malatya deprem konutları kura çekimi, AFAD YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilebilir.



MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Deprem konutları kura sonuçları, kura çekiminin ardından netllik kazanacak.



Kura sonuçlarını e-Devlet ekranından sorgulamak mümkün olacak.



KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

