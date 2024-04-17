Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 00.09 sıralarında merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.