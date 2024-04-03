Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya Doğanşehir ’de 4️⃣,5️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/tJYLB9d0kq

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.