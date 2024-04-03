Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin 13,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.
BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerine yer verdi.
Malatya Doğanşehir’de 4️⃣,5️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/tJYLB9d0kq
Malatya Valisi Ersin Yazıcı da, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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