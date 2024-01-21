Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15.41'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ()  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü 'nın Kale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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