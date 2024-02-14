Malatya'da el bombası ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, yasadışı silah bulunduran şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.



İkametlerde yapılan aramada bir el bombası, bir pompalı tüfek ile 10 fişek ele geçirildi.



İki zanlıyı gözaltına alan ekipler, bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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