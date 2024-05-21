Malatya’da ev yangını

Malatya’nın Hekimhan’ın ilçesinde iki katlı kerpiç evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Malatya’da ev yangını

Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi Ata Önder Atabey Caddesi üzerinde bulunan iki katlı kerpiç bir evde yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında dumandan etkilenen ki vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumları iyi olan kişiler taburcu edilirken, jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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