Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey kuşağı çevre yolu mevkiinde seyir halinde olan Ö.G. (74) idaresindeki hafif ticari araç, havaalanı istikametine seyir halinde olan Arif Leventoğlu (59) yönetimindeki araç ile kavşakta çarpıştı.

Kazada , sürücüler ile birlikte A.K., M.B. ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Arif Leventoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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