Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde R.A. yönetimindeki otomobil ile A.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aydoğdu (61) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, 1’i çocuk 5 yaralının ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazayla ilgili inceleme sürüyor.