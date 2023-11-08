Malatya'da kadın cinayeti

Malatya'da İskender Mahallesi'ndeki evde yaşayan Abdürrahim Nazin (53) ile eşi Ayten Nazin (51) arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdürrahim Nazin, evde bulunan tüfeği alıp eşine ateş etti.
Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Abdürrahim Nazin, yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çiftin, polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.
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