Malatya'da kadın cinayeti

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.



Abdürrahim Nazin, yakalanarak gözaltına alındı. Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çiftin, polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

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