Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı

Malatya'da otomobil kurşunlayan ve silahla yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş. adlı erkek tutuklandı.

Malatya'da otomobil kurşunlayan firari tutuklandı
Foto: Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube ekipleri, Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde otomobil kurşunlama ihbarıyla harekete geçti.

ekipleri, yaptıkları çalışmada otomobil kurşunlayan kişinin A.Ş. olduğunu belirledi.

Ekipler, hakkında silahla yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.'yi güvenlik kameralarından tespit edip yakaladı.

Şüphelinin adresindeki aramada 1 tabanca ve mermi ele geçirildi. A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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