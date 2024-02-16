Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.



İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 13 adet tabanca fişeği, silah namlusu açmak için kullanılan matkap, motor ve silah parçaları, 112 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda M.T, F.T, ve G.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

