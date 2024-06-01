Malatya’da UMKE tatbikatı nefesleri kesti

Malatya’nın Kale ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Göletinin yanın UMKE ekiplerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan tatbikat izleyenlerden tam not aldı. 27-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi ve UMKE Temel Eğitim Tatbikatında kamp süresince çeşitli senaryolar hazırlanarak trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği ve suda arama ve kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Zorlu engebeleri aşarak yaralılara ulaşan UMKE ekiplerinin hastaları kurtarmak için gösterdiği çaba gerçeği aratmazken, tatbikatın son gününe, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ve yetkiler katıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat sonunda afet ve acil durumlarda en ön saflarda görev alan UMKE gönüllülerine UMKE Temel Eğitim Belgesi ayrıca görev eğitmenlere eğitim sonunda teşekkür belgeleri verildi.