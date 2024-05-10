Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil, kamyonet ve kamyonun karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı yöne giden H.V. yönetimindeki kamyonet, H.Ü. yönetimindeki otomobil ve E.Y. idaresindeki kamyon kazaya karıştı.

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı - 1

Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı - 2

Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra tek yönlü kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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