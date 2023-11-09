Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesindeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 1'i belediye personeli 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili, biri belediye personeli 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

