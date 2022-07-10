Maltepe E-5'te zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Haberler - DHA 10.07.2022 - 10:15
D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde saat 08:15 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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