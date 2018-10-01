İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sümbül Sokak'ta sigara deposu olarak kullanılan bir işyerine sabah saatlerinde giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, işyeri sahibi C.B.'yi darbedip kasadaki 400 bin lirayı gasbetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan işyeri sahibi C.B., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.