İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sümbül Sokak'ta sigara deposu olarak kullanılan bir işyerine sabah saatlerinde giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, işyeri sahibi C.B.'yi darbedip kasadaki 400 bin lirayı gasbetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan işyeri sahibi C.B., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Maltepe'de 400 bin liralık silahlı soygun
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Maltepe'de, sigara deposu olarak kullanılan işyerine giren silahlı ve maskeli 4 kişi, işyeri sahibini darbedip kasadaki 400 bin lirayı alarak kaçtı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sümbül Sokak'ta sigara deposu olarak kullanılan bir işyerine sabah saatlerinde giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, işyeri sahibi C.B.'yi darbedip kasadaki 400 bin lirayı gasbetti.