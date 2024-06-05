Maltepe'de akılalmaz kavga! 'Paramız yok' deyip taksiden kaçtılar

Maltepe'de taksiye binen iki kişi gittikleri yerde paralarının olmadığını söyleyince taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Maltepe'de akılalmaz kavga! 'Paramız yok' deyip taksiden kaçtılar

Olay, D100 Karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi ticari taksiye bindi. Bir süre gittikten sonra araç şoförüne paralarının olmadığını söyleyince, ticari şoförü şahısları araçtan indirerek geldikleri mesafenin ücretini ödemelerini istedi. Şahıslar bu parayı vermek istemedi.

Ticari taksi şoförü kredi kartı ile ödeme yapmaları için araçtan post makinesini aldığı sırada şahıslar hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Ticari taksi şoförü ise parayı ödemeleri için peşlerine düştü. Duruma sinirlenen taksi şoförü ile iki yolcu arasında tartışma yaşandı. Kredi kartı ile ödeme yapmaları üzerine iki taraf olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ticari taksi şoförünün post makinesini araçtan almaya gittiği sırada şahısların olay yerinden kaçtığı ve taksi şoförünün şahısların peşine düşerek kısa bir tartışma yaşadıktan sonra parasını aldığı yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü

Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...