Maltepe'de kontrolden çıkan araç restorana girdi: 1 yaralı

Olay dün saat 23.00 sularında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre caddede süratle ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki dubalara çarparak ocakbaşı olarak işletilen restorana girdi.

Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

