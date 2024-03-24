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Maltepe’de otomobil alev topuna döndü

Maltepe Zümrütevler’de seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Maltepe’de otomobil alev topuna döndü

Olay, Maltepe Zümrütevler dağ yolunda bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark ederek yol kenarında duran araç sürücüsü araçtan indi. Otomobil bir anda alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler içinde yanan araba hurdaya döndü.

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