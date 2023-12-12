Maltepe'de restoranda silahlı çatışma: 1 ağır yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir restoranda, restorana devamlı gelen Ekber ve Mustafa isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



İkili arasındaki tartışma şiddetlenince Ekber isimli şahıs çıkardığı silahla aynı masadaki arkadaşı Mustafa'ya ateş etti.



Mustafa isimli kişi kendisine ateş açan şahsa karşı ateş açtı. Kurşunların isabet etmesiyle Mustafa adlı şahıs ayaklarından ve kasıklarından vurularak yaralandı.



Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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