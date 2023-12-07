Manavgat-Alanya Karayolunda feci kaza ucuz atlatıldı: 3 yaralı

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşanan kazada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Kiriş’in kullandığı Tesla marka otomobil, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü ve çelik telleri aşarak karşı şeride geçti.



Otomobil, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mücahit Çiftçi’nin kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç D-400 karayolundan yan yola geçerken, diğer araç yaklaşık 50 metre ileride durabildi.



Kazada araç sürücüleri Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Kiriş ve Mücahit Çiftçi ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ozan Yaşar yaralandı.



Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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