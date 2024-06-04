Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması: Ağaçları satmışlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edilen ağaçların üçüncü kişilere satıldığı iddiası üzerine zimmet soruşturması başlatıldı. Orman İşletme Müdürü A.A. ve eşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması: Ağaçları satmışlar

Alanya- Gazipaşa doğalgaz boru hattının yapımı için BOTAŞ tarafından geçen yıl başlanılan çalışmalar kapsamında Manavgat Taşkesiği Mahallesi yakınlarındaki ormanda ağaçların kesimi yapıldı.

Kesimin ardından çıkan ağaçlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edildi. Geçen nisan ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, hibe edilen ağaçların Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından kayda girmeden üçüncü kişi ve kurumlara satıldığı öne sürüldü.

Başsavcılığın talimatıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucunda Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., orman muhafaza memuru T.M. ve bazı çalışanların ağaçların satışını yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin ağaç satışından elde ettikleri gelirlerin Orman İşletme Müdürü A.A.'nın eşi A.A. ile bazı yakınlarının banka hesaplarına havale yapıldığı belirlendi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nde zimmet soruşturması: Ağaçları satmışlar - 1

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) şüphelilerin banka hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

MASAK tarafından yapılan çalışmada, Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., orman muhafaza memuru T.M. ve yakınlarının banka hesaplarına üçüncü kişi ve şirketler tarafından olağandışı para transferleri olduğu belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle aralarında Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., eşi A.A., orman muhafaza memuru T.M. ile Y.Ç., H.A., Y.A., N.Ç., Ö.M., K.A., C.C., A.S. 'zimmet', 'zimmete yardım etme', 'suç eşyasının satın alınması' suçundan JASAT ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Olayla ilgili ayrıca M.Ç., M.Ş., S.A. ve F.K. hakkında ise arama ve yakalama kararı verildi.

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