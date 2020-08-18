‘Mangal çılgınlığı’ hepimizi yakacak

İstanbul’un ormanlarından son günlerde sürekli dumanlar yükseliyor. Aydos Ormanı’nda geçtiğimiz 15 gün içinde farklı günlerde beş kez yangın yaşanırken, yangınların çıkış nedenine bakıldığında da ilk sırada insan etkisi geliyor.



Özellikle mangalcılar yaz dönemi gerçekleşen yangınların en büyük sorumlusu. İstanbul ormanlarında yasaklı bölgelerde mangal ateşi hiç sönmüyor.

MANGAL VERİYORLAR



Hürriyet gazetesinden Gülden Çoktan'ın haberine göre, kuralları çiğneyenler kendilerini “Bizden önce gelenler yakmış biz de yaktık. Yasak olduğunu bilmiyorduk” diye savundu.



Çoktan'a göre, Pazar kalabalığının hakim olduğu Aydos Ormanı'nda, mesire alanı bulunmasına rağmen ormanın derinliklerinde yüzlerce kişi mangal yakıyor.



Mesire alanının girişindeki gişelerden geçilerek girilen ormanda görevliler, girişte araç başına ücret alıyor. Mesire alanında halkın piknik yapıp, mangal yapabilmesi için masalar konulmuş. Bu alanda mangal yakılmasına izin veriliyor. Hatta mangalı olmayanlara da ücret karşılığında mangal veriliyor. Ancak sorun, mesire alanından sonra başlıyor. Yürüme yolları ve araçlarla ormanın her bölgesine gidilebildiği için vatandaşlar genellikle yalnız kalabilecekleri alanlara dağılıyor.

YERLERDE YAKIYORLAR



Ağaçların altında piknik yapan vatandaşların çok rahat ateş yaktığı görülüyor. Mangalı olmayanlar yerdeki taşların üzerinde ormandan buldukları odun parçalarını tutuşturuyor. Piknik için gelen bir aile yerde ateş yakılmasının yasak olduğunu hatırlattılması üzerine, “Patlıcan közleyeceğiz. O nedenle yaktık. Bizden önce gelenler burada yakmış. Biz de o nedenle yaktık. Yasak olduğunu bilmiyorduk. İçeri girişte de kimse bizi uyarmadı” yanıtını verdi.

"BİTSİN SÖNDÜRECEĞİZ"



Belgrad Ormanı’nda da tablo pek farklı değil. Aileleriyle gelen vatandaşlar, ormanda buldukları odunlarla ateş yakıp yanlarında getirdikleri etleri pişiriyor. Giriş ücreti ödememek için ücra notları tercih eden vatandaşlar, adete yangına davetiye çıkarıyor.



Ailesiyle birlikte Belgrad Ormanına pikniğe gelen bir vatandaş, mangal malzemeleri olmadığı için ateşi yerde yaktığını işi bittikten sonra söndüreceğini belirtti.

HAFTA SONUNDA HAVADAN DENETİM



İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, geçtiğimiz pazar günü Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı’nı helikopterle dolaşarak, havadan kontrol etti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ormanın içindeki vatandaşları, ateş ve mangal yakmamaları konusunda drone kullanarak sesli olarak uyardı.