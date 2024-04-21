Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Manisa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Manisa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 23 Nisan 2024 Salı Manisa hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 30°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Manisa hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 31°. 25 Nisan 2024 Perşembe Manisa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.