Manisa Soma'da orman yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altında.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün havadan ve karadan müdahalesiyle etrafı çevrilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş da tahliye edildi.

Soma'nın kırsal Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, saat 45 kilometre hızla esen poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine ilk etapta 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi. 4 adet Jandarma TOMA’sı, 5 adet de emniyet TOMA’sının hazır bekletildiği bölgeye çevre illerden de araçlar sevk edildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeri müdahale çalışmalarına destek verirken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş hayvan ve ormanda yaşayan kaplumbağalar kurtarılıp bölgeden tahliye edildi.



Yangın, herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmezken, tahliye edilmesi için hazırlık yapılan iki mahallede de tahliyeler iptal edildi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yangın kısmen kontrol altına alındı, ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürmekte" dedi.