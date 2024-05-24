Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da Adalet Bakanlığı Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tekli koğuşta kalan uyuşturucu bağımlısı bir mahkum uyuşturucu krizine girerek kendini yaktı. Ufak çaplı yangının çıktığı ceza evinde kendini yakan mahkum ağır yaralanırken 2 mahkum ve 2 gardiyan dumandan etkilendi.

Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Olay T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö., uyuşturucu krizine girdi.

Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta çıkmasına neden oldu.

Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi - 1

Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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