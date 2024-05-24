Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Olay Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö., uyuşturucu krizine girdi.

Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta yangın çıkmasına neden oldu.

Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.