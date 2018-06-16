Manisa'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde Osman Karataş ve Ş.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Karataş, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kavga sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.