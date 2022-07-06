Manisa'da feci kaza: 2 kardeşten acı haber

Manisa'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 yaşındaki Berat Kayra Kulaber ile 3 yaşındaki kardeşi Bellis Kulaber yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.



Hüseyin K'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde seyreden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Hülya Belli (43), Bellis (3), Berat Kayra Kulaber (11) ile Rıfat Ünal (59) yaralandı.



Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Bellis Kulaber ile ağabeyi Berat Kayra Kulaber, müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdi.



Öte yandan gözaltı işlemi için sürücü Hüseyin K'nin taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.