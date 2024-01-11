Manisa'da kadın cinayeti: Sevgilisini öldürüp, intihar etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Davras ile Gülenyüz'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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