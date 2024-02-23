Manisa'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Manisa'da Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C.'nin (26) kullandığı TIR ile çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.



Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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