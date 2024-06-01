Manisa’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ot yangını ile başlayıp ormana sıçrayan, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp ardından soğutma çalışmasına başlanan yangın, yeniden alevlendi.

Manisa’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

'nın Alaşehir ilçesinde ot yangını ile başlayıp ormana sıçrayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınıp ardından soğutma çalışmasına başlanan yangın, yeniden alevlendi.

Yangının Alaşehir ilçesindeki kısmı söndürülürken, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'ne sıçrayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği, Uşak- Basmane tren seferlerinin ise tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.

Manisa’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi - 1

Öte yandan, çıkan yangında 5 bin dönümlük alan küle dönerken, Battalmustafa Mahallesi'nde devam eden orman yangınına 71 söndürme ekibi, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi ve 20 güvenlik ekibi ile müdahale ediliyor.

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