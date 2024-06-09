Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran mahallerinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bölgede üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürün, yağış nedeniyle zarar gördü.

Ilgınköy Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle cami minaresinin külahı uçtu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışının bağları olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekili alanlarda oluşan zararla ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Demir, "İlk tespitlerimize göre zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten rekoltede bir düşüklük vardı. Bir de afet çiftçilerimiz olumsuz yönde etkiledi. Devletimizden çiftçilerimize destek, hatta mümkünse afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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