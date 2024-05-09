Manisa'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve kültür varlıkları kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.



Aramalarda, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 4 uyuşturucu nitelikli hap, 1 tarihi eser, 3 dedektör, 6 tabanca mermisi, bir muşta, bir sustalı çakı, bir figürlü cam fanus, 1,5 gram kenevir, 1 gram esrar tohumu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.