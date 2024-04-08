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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

'da jandarma ekipleri, Akhisar ilçesinde yaşayan C.K. ve N.G'nin evlerinde madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2 kilo 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. ve N.G, karakoldaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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