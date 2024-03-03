Manisa'da viyadükten düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Musalar Yeniköy bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan Mertcan Güler'in kullandığı otomobil viyadükten düştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Güler'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.