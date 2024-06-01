Manisa’da zirai alanda yangın

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İsmailbey Mahallesi’ndeki bazı ev ve hayvan ahırlarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan mahalle sınırında durduruldu.

Rüzgarın da etkili olduğu alanda yangının Battalbey Mahallesi ile yakın mahallelere doğru ilerlediği öğrenildi.

4 uçak bir helikopter ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.