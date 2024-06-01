Manisa’da zirai alanda yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Ekiplerinin müdahale ettiği yangının evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Manisa’da zirai alanda yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Manisa - Uşak il sınırında bulunan İsmailbey Mahallesinde çıktı.

Zirai alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla mahalleye doğru ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 

Manisa’da zirai alanda yangın - 1

İsmailbey Mahallesi’ndeki bazı ev ve hayvan ahırlarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan mahalle sınırında durduruldu.

Rüzgarın da etkili olduğu alanda yangının Battalbey Mahallesi ile yakın mahallelere doğru ilerlediği öğrenildi.

4 uçak bir helikopter ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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