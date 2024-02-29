Mansur Yavaş: 2'nci ve son dönemim olacak

Yerel seçimlere 31 gün kaldı.



Belediye başkanlarının da seçim çalışmaları devam ediyor.



Ankara üyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.



Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra ihaleleri canlı yayınladıklarını söyleyerek "Meclis toplantılarını canlı yayınladık. Herkes, olan biteni görsün istedik. Web sayfamızda tüm harcamalarımızı kuruşuna kadar açıklıyoruz. Sayıştay raporlarını da açıklıyoruz ki 'İnsanlar hatamızı, sevabımızı görsün' diye. Çünkü saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kimseyi ayırmadık. Seçildik, söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp Ankara'yı ilçe ilçe dolaşıp, muhtarlarımızla toplantı yapıp, nerede, nereye ihtiyaç var, onlarla ilgilendik." diye konuştu.



"SON DÖNEMİM"



Yavaş, rakiplerinin kendi projelerini taklit ettiğini söyleyip "Betonla, plastikle bu işler olmaz. Mal varlığımı açıkladım. 2019 yılında göreve geldiğimde verdiğim mal varlığıyla şimdiki arasındaki farkı insanlarımız görsün istedim. Bütün belediye başkanlarından bekliyorum." dedi.



Yavaş şöyle devam etti:



"Belli ki anketlere göre rekor oyla kazanıyoruz. Benim 2'nci ve son dönemim olacak. Bu 5 yılı iyi değerlendirin. Eğer Çubuk'a hizmet gelmesini istiyorsanız, benim elimden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var, o da burada Can Başkanım. Halkının iradesini hiçe sayıp, bizim yanımıza gelip bir şey talep etmeyenlerle ancak ilçeleri kaybederler."

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