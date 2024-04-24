Mansur Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

"SEÇİMLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİK"



Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, zaman darlığı nedeniyle önceden belirlenen konuların pek çoğuna değinemediklerini belirterek şunları söyledi:



İsrail'in, Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdi. Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini belirttik. Bir diğer konu, Türkiye'den çok sayıda öğrenci ve iş dünyasının vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Ancak terör ve mülteci konusuna maalesef giremedik. Kendilerine ayrıca seçimle ilgili bilgiler verdik."

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