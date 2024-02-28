Mansur Yavaş: Dolmuşlara kart onaylayıcı takacağız

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Mansur Yavaş, ANFA Fuar Alanı'nda dolmuş esnafları ile bir araya geldi.

2019'da göreve geldiklerinde pek çok ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Yavaş, "Üstüne bir de hatırlarsanız pandemi dönemi geldi. Pandemi dönemi gelince ülkemizin daha önce belki yüzyıllardır yaşamadığı bir afet yaşadık. Herkes ne yapacağını bilemez durumda kaldı. Öyle çalışmalar yaptık ki hem vatandaşın evinde mağdur olmaması açısından hem de çalışamayan esnafa destek olmak açısından toplumun tüm kesimlerine, tüm esnaf kesimlerine bir şekilde destek olduk. Kimine gıda, kimine nakit yardımı derken, bu pandemi dönemini de Ankara halkı olarak tam bir dayanışmayla atlattık.'' dedi.

''2010 yılında 2 bin 200 tane otobüsümüz varken devraldığınızda 1400 tane otobüs vardı. 400 tane otobüs aldık ve şu anda da hala 2007, 2008, 2009 model otobüsler çalıştığı için bunların birçoğu sürekli arıza yapıyor.'' diyen Yavaş, şöyle devam etti:



''Ben hem özel halk otobüslerinde hem dolmuşlar oda başkanımıza hep şunu söyledim; 'Öyle bir ulaşım sistemi oturtalım ki aynı hatlarda EGO çalışıyor, dolmuş çalışıyor, özel halk otobüsü çalışıyor ve hepsi zarar ediyor. Bunun önüne geçmenin yollarından birisi validatör' demiştim. Halk otobüsleri bunu taktı. Sadece inen yolcuyu göremiyoruz ama hangisinin, hangi hatta, kaç kişiyi taşıdığını görüyoruz. Ben onlara şunu söyledim; 'Bakın eğer aynı hatta ikimiz çalışıp zarar ediyorsak bu validatör sayesinde hangi duraktan, hangi saatte, kaç kişinin bindiğini biz görüyoruz. Dolayısıyla biz otobüsümüzü de çekeriz duraktan geriye' demiştim. Yani göstere göstere zarar etmenin anlamı yok. Bunu dolmuşçulara da teklif etmiştim; ama onlar işin mali yönünden çekindiklerinden bunu kabul etmediler. Şimdi bir durağımız bunu kabul etti. İnşallah seçimden sonra takacağız. Bunun vergi ile filan bir alakası yok. Bizim yapabileceğimiz destekler açısından da çok önemi var.''

