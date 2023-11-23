Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Mansur Yavaş, ''Yerel seçimlerde bir işbirliği mi gündeme geldi mi?'' sorusuna "İki partinin de yetkili kurulları var. Daha sonra parti kurulları uygun görürlerse bir açıklama yaparlar." yanıtını verdi.

Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

''CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliği olacak mı?'' sorusuna yanıt aranırken bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

2019 seçimini CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı 'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret - 1

Yavaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim.'' diye konuştu.

Mansur Yavaş, ''Yerel seçimlerde bir işbirliği mi gündeme geldi mi?'' sorusuna ise "İki partinin de yetkili kurulları var. Daha sonra parti kurulları uygun görürlerse bir açıklama yaparlar." yanıtını verdi.

Yavaş, ''İYİ Parti'den destek istediniz mi?'' sorusuna da "O konulara girmedim, yetkim de yok." diye yanıt verdi.

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