Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

Yavaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim.'' diye konuştu.



Mansur Yavaş, ''Yerel seçimlerde bir işbirliği mi gündeme geldi mi?'' sorusuna ise "İki partinin de yetkili kurulları var. Daha sonra parti kurulları uygun görürlerse bir açıklama yaparlar." yanıtını verdi.



Yavaş, ''İYİ Parti'den destek istediniz mi?'' sorusuna da "O konulara girmedim, yetkim de yok." diye yanıt verdi.

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