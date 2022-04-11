Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Yavaş, 40 dakika süren görüşmede Akşener'i seçildikten sonra geçen 3 yılın değerlendirmesini yapacağı, mayıs başında düzenleyeceği toplantıya davet etti.



Toplantının ardından Akşener ve Yavaş, ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, Mansur Yavaş ve ekibine ziyareti için teşekkür ederek, davete icabet edeceklerini söyledi.

''GÜZEL BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ''



Başkan Yavaş da 8 Nisan 2019'da görevi devraldığını hatırlatarak ''Seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı’nın genel başkanlarını hepsini davet edip, o gün sizlerin de huzurunda Ankara’da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu ve bundan sonraki 2 yıllık süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız'' dedi.



''KENDİMİ KAMU GÖREVLİSİ GÖRÜYORUM, AÇIKLAMA BENİM BİLGİM DIŞINDA"



Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:



"Ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı; ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce 'bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız' diye söz vermiştim. Bu tavrımı aynen devam ettiriyorum. Böyle bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz; ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızam dışında, bilgim dışında; ben de görevimin başındayım."