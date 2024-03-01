Mansur Yavaş’tan dolmuşçulara öğrenci indirimi için destek sözü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret etti.
Yavaş, Oda Başkanı İsa Yalçın’dan esnafın dilek ve şikayetlerini dinledi.
Ankara'da özellikle 1,5 yıldır ulaşım problemi olduğunu aktaran Yavaş, “Çünkü herkes ekmeğinin peşinde. Birinin talebi, bir diğer grubun ekmeğine mani olacaksa, ekmeğini azaltacaksa gündeme almamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da yine kendi aranızda anlaştığınız müddetçe biz yeni hatlar, yeni güzergahlar, hepsini vermeye hazırız. Çünkü öyle hatlar var ki halk otobüsü, dolmuşlar, bizim otobüslerimiz aynı hatları kullanıyor. Hepimiz zarar ediyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunu da çözecek bizleriz. Yan yana gelirsek çözeriz.” dedi.
Belediye olarak hedeflerinin esnafın rahat etmesi olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, “Şimdi Ankara’daki bütün taksicilerin kameralarını belediye olarak biz üstlendik. Bunu hepsinin takacağız. Artık bekleme yok. İnternet üzerinden anında fiyat güncellemeleri yapılacak. Bu konuda da Şoför Odası’yla anlaştık. Sizin için de aynısı geçerlidir.” ifadelerini kullandı.
Ankara’yı esnafın ayakta tuttuğunu söyleyen Yavaş, “Sadece sanayiciler değil, esnafımız, terzisi, marketçisi, manavı, dolmuşçusu, ulaşımda çalışan esnaf, tümünün ayakta kalması lazım. Pandemide paket dağıtmak icap etti. Hatırlarsanız onları da Nakliyeciler Derneği ile görüşerek, Odayla görüşerek onlara dağıttık. Maskeleri terzilere diktirdik, pazarcının pazarda kalan malını aldık. Esnafımızın her konuda yanında yer aldık.” dedi.
DOLMUŞCULARA DESTEK SÖZÜ
Kentte özel halk otobüsü esnafına öğrenci indirimi için destek verildiğini hatırlatan Yavaş, “Şimdi dolmuşçular için de şunu söylüyorum; halk otobüslerine verdik şimdiye kadar. Dolmuşçulara veremiyorduk. Hukuki bir görüş aldık. Sizler de öğrenci indirimi yapıyorsunuz, sizlere destek olacağız. Nasıl destek olacağımızı, ne kadar destek olacağımızı yine Oda Başkanı’yla görüşeceğiz.” diye konuştu.
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