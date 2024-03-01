Mansur Yavaş’tan dolmuşçulara öğrenci indirimi için destek sözü

Ankara’yı esnafın ayakta tuttuğunu söyleyen Yavaş, “Sadece sanayiciler değil, esnafımız, terzisi, marketçisi, manavı, dolmuşçusu, ulaşımda çalışan esnaf, tümünün ayakta kalması lazım. Pandemide paket dağıtmak icap etti. Hatırlarsanız onları da Nakliyeciler Derneği ile görüşerek, Odayla görüşerek onlara dağıttık. Maskeleri terzilere diktirdik, pazarcının pazarda kalan malını aldık. Esnafımızın her konuda yanında yer aldık.” dedi.

DOLMUŞCULARA DESTEK SÖZÜ



Kentte özel halk otobüsü esnafına öğrenci indirimi için destek verildiğini hatırlatan Yavaş, “Şimdi dolmuşçular için de şunu söylüyorum; halk otobüslerine verdik şimdiye kadar. Dolmuşçulara veremiyorduk. Hukuki bir görüş aldık. Sizler de öğrenci indirimi yapıyorsunuz, sizlere destek olacağız. Nasıl destek olacağımızı, ne kadar destek olacağımızı yine Oda Başkanı’yla görüşeceğiz.” diye konuştu.