Mansur Yavaş'tan kızının Londra'daki dairesiyle ilgili açıklama

"SPEKÜLASYON YAPMALIRAN FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklanarak şöyle denildi:



"Çağlayan Yavaş, evini 465 bin sterline almıştır. 465 bin sterlinin 372 bin 999 sterlini banka kredisi çekilmiştir. Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Sayın Mansur Yavaş, bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir. Sayın Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur. Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkumdur. Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir. Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."

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