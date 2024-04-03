Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 57,4 oy alarak seçilen DEM Parti’nin adayı Ahmet Türk, mazbatasını aldı.



Mardin Adliyesi’ne DEM Parti milletvekilleri Kamuran Tanhan, Beritan Güneş, George Aslan ve kalabalık bir grupla giden Türk, İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç’tan mazbatasını aldıktan sonra çıkışta açıklama yaptı.



Türk, belediyenin bütün imkanlarını zorlayarak halka hizmet etmeyi esas alacaklarını söyleyerek, “31 Mart halkımızın zaferi ile sonuçlandı. Halkımız kayyuma, hukuksuzluğa ve zulme karşı iradesini ortaya koydu. Örnek bir sınavdan geçti. Mardin, çok inançlı, çok kültürlü bir ilimizdir. Elbette ki, burada sadece Kürtlerin katkısı yok, Arap ve Süryani halklarının da katkısıyla bu sonuçlara ulaşıldı. İnanıyorum ki, bu sonuçlar demokratik gelecek için yeni dönemin kapısını açar. Bugüne kadar Kürt halkına karşı yürütülen düşmanlık politikasından birileri vazgeçer. Ortak akılla yeni demokratik düzenin ve geleceğin sağlanması için yeniden düşünür.” diye konuştu.



"BELEDİYENİN TEK BİR KURUŞUNA DAHİ TENEZZÜL EDİLMEYECEK"



Türk, halka hizmet etmeyi esas alacaklarını belirterek, “Elbette ki işimiz zor, kolay değil. Baktığımızda birkaç günden beri bırakın belediyenin mallarını içindeki sandalyeleri bile başka yere taşıyan bir mantıkla karşı karşıyayız. Son günlerde aldığı kredileri, AKP’li belediyelere aktararak belediyemizi gerçekten çalışmaz hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Ama şunu bilin ki; belediyemizin bütün imkanlarını zorlayarak halkımıza hizmet etmeyi esas alacağız ve size layık olabilmek için çaba göstereceğiz. Belediyenin tek bir kuruşuna dahi tenezzül edilmeyecek ve halkın yararına harcanacak. Bundan emin olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

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