Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 37°. 4 Haziran 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

20

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

18

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

37

/

18

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

19

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

21

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