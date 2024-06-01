Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 37°. 4 Haziran 2024 Salı Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
30/
20
Yarın
31/
18
Pazartesi
37/
18
Salı
39/
19
Çarşamba
36/
21
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